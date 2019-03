Dieseltyve blev anholdt med fyldte dunke

GRAM: To mænd blev set luske rundt på Fabriksvej klokken 3.40 onsdag. En politipatrulje kunne konstatere, at der havde været indbrud i tanken på en lastbil. På Kirkeallé traf patruljen en bil med to lokale 18-årige mænd. De havde udstyret til at pumpe brændstof op af tanken samt tre dunke med diesel. To 20 liters dunke var fyldte og en 40 liters dunk cirka trekvart fuld. Så politiet sigtede dem for tyveri af cirka 70 liter.

Føreren af bilen blev desuden testet positiv for euforiserende stoffer. Efter nogle timers anholdelse blev de løsladt.