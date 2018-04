Det vælter ind med navne til Dambåden

Dambåden er ankommet og det samme er forslagene til, hvad den skal hedde. Styregruppen for Haderslev Dambåd, der står bag konkurrencen, er endnu en gang glade for den store interesse.

Haderslev: Kær båd har mange navne. Siden sidste søndag er der tikket over 170 navneforslag ind til, hvad den nye dambåd skal hedde. Det kom næppe bag på nogen, at Haderslev havde glædet sig til igen at være indehaver af en dambåd, og interessen for, hvad båden skal hedde, er lige så stor.

Onsdag omkring klokken 04:30 ankom båden til Haderslev og blev sænket i vandet fra broen ved Omfartsvejen. Nu arbejder skibsbyggere og teknikere på at få den helt klar til sejlads, og imens kan Styregruppen for Haderslev Dambåd så småt begynder at gennemse de mange navnebud. Intet bliver dog bestemt før konkurrencen slutter den 26. april.

- Der er rigtig mange gode bud, så det bliver en sjov og svær proces at udvælge navnet, men det skal vi nok finde ud af, siger Flemming Just, der er med i Styregruppen for Haderslev Dambåd.

Styregruppen har været dybt taknemlig for den opbakning, som de har kunne mærke under hele forløbet. Derfor overraskede det dem ikke, at så mange har en holdning til, hvad båden skal hedde.

- Jeg tror, at mange lokale forbinder deres identitet og selvforståelse med Haderslev Dam, siger Flemming Just.

En del af budene har da også lokalhistorisk karakter såsom Christine Frederikke, der var med til at sikre Haderslev et sygehus, eller Turisten II opkaldt efter båden der forulykkede i 1959.