- Må vi har aktiviteter på begge sider af vejen er det det sikreste, og langt de fleste bilister har forståelse for, at de i det tidsrum lige skal bremse op og slå et sving. Det er også afstemt med myndighederne.

Alligevel vil en stor del af Gram komme til at mærke, at der er noget i gærde på slottet. Slotvej afspærres ved Den Holstenske Lade og Gramgård mellem klokken 16 og midnat., Det betyder, at trafrikken ledes bag om de gamle driftsbygninger ud på Folevej.

- Vi er selv omkring 30 mand på slottet, dertil skaffer foreningerne i Gram godt 150 personer, som har sagt ja til at løse forskellige opgaver før, under og efter koncerten. Dem kalder vi frivillige, fordi deres indsats afregnes med foreningerne, forklarer driftschef Michael Rindom.

Beskedne ønsker

Der er pt. solgt 4650 billetter til koncerten med legenden, der har leveret hits gennem seks årtier, heraf er der 1600, der har indløst billet til spisning, men det giver ingen sved på panden på slottet:

- Det har vi prøvet før, dels i forbindelse med koncerter men også til messerne. Vi forventer, at der kommer godt 5000 gæster i alt. Det er færre end til Kim Larsen-koncerten, men det skyldes, at man må have festivalstole med, og det vil komme til at tage noget plads, forklarer Michael Rindom, der også har ansvaret for sikkerheden.

Scenen, der skal spilles fra, sættes op på onsdag, men det er en opgave, der er købt ind udefra. Et firma fra Silkeborg kommer og sætter den op. Den første lastbil med dele er dog allerede kommet til Gram.

For Michael Rindom og alle de andre på Gram Slot handler det om, at både gæster og musikere skal have en forrygende god aften:

- Vi har en plan for alt det, vi kan styre, og så holder vi øje med vejret, som er ude af vores hænder, men lige nu ser det nogenlunde fornuftigt ud.

Rindom er blevet præsenteret for Cliff Richards ønsker før under og efter koncerten, men de kan ikke levere de store overskrifter, forsikrer driftschefen:

- Hans ønsker er meget beskedne, og det, vi har hørt, er, at han er meget ydmyg og ønsker ikke at være til besvær. Han skal blot have lidt at spise og drikke, og et sted hvor han kan sidde.

Cliff Richard giver kun fem koncerter i 2019. Tre i England og to i Danmark, heraf den ene på Gram Slot.

Inden Cliff Richard går på scenen, spiller Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen. Niels "Noller" Olsen er desværre blevet ramt af sygdom.