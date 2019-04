Det gode samvær gemmer sig under parasollen

Birgit Axelsen fortæller, at det er mange forskellige mennesker, der benytter sig af Café Parasollen, og de har alle sammen forskellige udfordringer i livet.

- Vi har fået muligheden for at servere flere slags sild og forskellige salater i år i forhold til tidligere, siger hun.

I cafeen guider mentor og assistent Birgit Axelsen gæsterne til deres pladser og fortæller dem om maden. De seneste uger har hun brugt på at koordinere påskefrokosten og fortalt de tilmeldte, hvornår der er plads til dem. Påskefrokosten er åben fra klokken 12 til 13:30 denne lørdag, og der er omkring30 tilmeldte.

Haderselv: Traditionen tro holder værestedet Café Parasollen lørdag påskefrokost. I år er der imidlertid mere mad på menuen end sædvanlig, da Fødevarebanken, som Cafe Parasollen er partner med, donerer overskudsmad fra Netto-butikker landet over.

Yussuf El-Sleumann serverer for gæsterne. Foto: Jacob Schultz

Må huske middagsluren

Der er fyldt ved cafeens borde, og til maden har gæsterne tilmed mulighed for at høre livemusikken fra et solbeskinnet og menneskefyldt torv.

Mary Petersen sidder ved af bordene og nyder en sildemad. Hun plejede at gæste cafeen med sin mand, men han døde i efteråret, så hun har i dagens anledning inviteret en veninde med. Mary er en daglig gæst på caféen, hvor hun stadigvæk nyder at komme til trods for sit tab.

- Der er folk at snakke med og et rigtig godt samvær, siger hun.

Mary Petersen kommer og spiser sin frokost på caféen hver dag, men hun bliver nødt til at tage hjem bagefter og få sin lur.

- Sådan er det, når man bliver ældre, siger hun med et smil.

Cafe Parasollen inviterer værestedets brugere på ture, men det er ikke nogen, Mary endnu har været med på. Hun er til gengæld med, når der er banko.

Når Mary Petersen og resten af gæsterne på caféen har spist sig mætte i maden på det store tag selv-bord venter påskesolen, mange mennesker i Haderslevs gader - og måske en lille lur.