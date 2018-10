Det gamle trykkeri er klar til sin første koncert

Overalt lå ledninger og værktøj, og en trykkemaskine stod her og der. Musikscenen var aftegnet af fire løse brædder på gulvet, og midt i rummet stod et mikserpult, men det hele var pakket ind i en stemning af: "Nu gør vi det sgu".

HADERSLEV: Det var ikke lige til at se det, hvis ikke man vidste det. Men torsdag middag var der mindre end 40 timer til, at det gamle Winds Bogtrykkeri skulle lægge vægge og rum til den første koncert arrangeret af Kunsthal 6100.

En totaloplevelse

Marie Dufresne har fået sig en legeaftale. Studerende fra Sonic College og Grafisk Kommunikation // Skolen for Visuel Kommunikation skal komme ud på eftermiddagen og udsmykker hallen, der fredag aften får plads til 149 mennesker.

- Vi kunne godt være flere, men det er det antal brandmyndighederne har godkendt.

Billetterne, der koster 80 kroner, og 50, hvis man er studerende, købes ved indgangen, og alle får en håndlavet armbånd som billet. Armbåndene er kreeret af de mange frivillige, som allerede nu bakker op om Kunsthal 6100.

- Kunsthal 6100 er for en stor dels vedkommende båret af frivillige kræfter. Jeg har de seneste måneder rekrutteret omkring 50 frivillige mens jeg har passet Skøtts kaffebar, og der er en fantastisk energi, forklarede Marie Dufresne, mens hun flyttede rundt på nogle af elementerne i det store rum.

Kunsthal 6100 overtager først bygningen i september 2019 men indtil da, har projektet mulighed for at råde over faciliteterne.

- Vi har store ambitioner. Målet er, at de som giver koncert her, skal blive store navne i løbet af de kommende to år, forklarer Marie Dufresne.

- Men Haderslev er jo allerede kendt for at have gode muligheder for upcoming bands, og er allerede kendt for spillesteder som Månen, Slotsgade med mere, hvad kan I?

-Vi kommer til at give Haderslev noget, Haderslev ikke vidste, den manglede, forklarer Marie Dufresne

Det er bandet Mono Mono, der får æren af at være første liveband, og Kunsthallens første store aften åbnes af rektor for Sonic College, der vil spille en tale, mens væggene i det gamle bogtrykkeri bliver til levende billeder.

- Det bliver en totaloplevelse, smiler Dufresne.