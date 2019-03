Det bliver afgørende at holde niveauet

HADERSLEV: Haderslev Fodboldklubs førstehold i serie 2 har i efterhånden flere sæsoner haft ambitioner om at rykke op.

Inden lørdagens sæsonstart hjemme mod Seest er træner René Hakala ikke meget for kategorisk at lade oprykning være succeskriteriet.

- Jeg er mere end tilfreds med vores forberedelser. Vi har fået masser af tilgang og er bedre end i efteråret. Hvis vi kan holde niveauet gennem hele sæsonen, tror jeg dog på, at det kan lykkes, siger han.

HFK spiller i denne sæson i nordkredsen.

- Her er der bedre fodboldspillere end i sydkredsen. Det er til fordel for os, slår Hakala fast.

Blandt de nye spillere på holdet er Rasmus Degn og Danny Janeczek fra Vojens BI, men også en række unge spillere byder sig til.

- Seest er et oprykkerhold, der skal sættes under pres fra start. Vi er blevet bedre til at holde bolden i egne rækker og har fået større tålmodighed i vores spil. Det er en kamp, vi skal vinde, siger HFK-træneren.

Haderslev FK 1 - Seest

Fodbold, serie 2

Lørdag kl. 14.30: Haderslev Kunstgræsbane