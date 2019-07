Det blev den sidste fodboldskole i Arnum...

19 børn til fodboldskole i Arnum... Det er for ringe, mener formanden for Arnum IF. Der har før været over 100.

Arnum: Hvor bliver børnene af? Det spørger man sig selv om i Arnum, hvor årets fodboldskole i år kun tæller 19 børn. For ganske få år siden var der over 100. Ifølge DGI Sønderjylland er årets fordboldskoler i Arnum og Vilstrup de mindste i Sønderjylland. - Det er pivringe. Og det har været på vej et par år. Men nu er det sidste år, at vi har fodboldskole i Arnum, siger formand for Arnum IF, Mette Carstensen. Sidste år var der for første gang under 50 tilmeldte børn, nemlig 26. Ellers har der været helt op til 108 børn på fodboldskole i Arnum.

Volleyball Arnum Idrætsforening holder til på den nedlagte skole i Arnum. Skolen lukkede i 2013 i forbindelse med en større spareplan på skoleområdet i Haderslev Kommune.I dag indeholder skolen mange forskellige foreningslokaler og fungerer som foreningshus.Idrætsforeningen har ikke længere fodbold, men har:

Balancekunst på grønsværen. Foto: Lars Fahrendorff

Skolen lukkede Det er gået ned ad bakke med opbakningen siden skolen lukkede. - Vi har jo heller ikke et fodboldhold længere. Selv vores U19-spillere har været nødt til at gå sammen med Rødding-Gram-Toftlund for at kunne stille hold, forklarer Mette Carstensen. Hun kender ikke forklaringen på de manglende børn, men hun gætter på, at der er kommet så mange forskellige andre tilbud til børn og unge, som gør konkurrencen hårdere for fodboldskolerne. - Børnene begynder jo også at spille fodbold andre steder, når vi ikke kan stille et hold, og så trækker de derhen i stedet. Det er naturligt, siger Mette Carstensen. Det kan sekretariatsleder i DGI Sønderjylland, Bente Knudsen, godt genkende. - De små byer, som ikke længere har børnefodbold, de bliver også ramt på fordboldskolerne. Nu vil vi tage en dialog med Gram om at sikre, at der er fodboldskole i området i fremtiden, siger Bente Knudsen. Hun er enig i, at der er mange flere tilbud, når børn i dag skal vælge sommerskoler. - Du kan jo gå til alt - fra madskoler til fodboldskoler, så vi mærker en lille nedgang i tilslutningen til fodboldskolerne, men ikke noget alarmerende, siger Bente Knudsen.

Skud på møl - og den her går vist ind. Foto: Lars Fahrendorff

DGI stiller med alt Med til at træne de 19 børn i Arnum er Hans Henrik Henriksen fra DGI. Han styrer de dedikerede fodboldbørn gennem dagens træning og holder styr på dem, hvis de ikke kan enes. - Der skal jo i grunden ikke så meget til at afholde en fodboldskole. Vi stiller med det hele, siger han. Han tilføjer, at det er rigtig fint, hvis forening eller forældre kan hjælpe med at skære frugt eller servere saftevand i pauserne. Men det er ikke noget krav. De to trænere, der er med i Arnum, får begge løn for at være der. Forældrene har betalt godt 700 kroner for at få deres barn på fodboldskole. Arnum IF har ingen udgifter på det. - Nej, det koster ikke os noget. Tværtimod kan det give os et lille tilskud, siger Mette Carstensen. Fodboldskolerne sluttede fredag.

Nik til den her - den kommer nu... Foto: Lars Fahrendorff

DGI-træner Hans Henrik Henriksen i baggrunden holder styr på de små fodboldspirer. Foto: Lars Fahrendorff

Så bliver der sparket igennem. Foto: Lars Fahrendorff