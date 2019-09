Det Blå Gymnasium får debut ved Stafet for Livet

De unge lærer hinanden at kende, og arbejder sammen for en god sag, der både giver træthed og ømme fødder. Men det vi er mest stolte af, er, at de fortæller, at stafetten er en form for dannelse i, at fællesskabet gør en forskel og giver håb.

Børge Koch, formand for styregruppen for Stafet for Livet i Haderslev