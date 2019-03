Destinationsformand: En oplader og en paraply gør en forskel

39-årige Jakob Lei fra Aarø blev sidste år formand for turistorganisationen Destination Sønderjylland, som er et samarbejde mellem Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner og hvor Tønder Kommuner køber sig til ydelser - som eksempelvis markedsføring. Jakob Lei har forud for den kommende turistsæson gjort sig nogle tanker om det gode værtsskab. Foto: Inge Rogat Møller

Den 39-årige Jakob Lei er vinbonde på Aarø og formand for Destination Sønderjylland. Forud for den kommende turistsæson mener han, at sønderjyderne skal overveje, hvordan de kan blive endnu bedre værter for landsdelens gæster.

Sønderjylland: Et lille smil og en hjælpende hånd er med til at give turister en god oplevelse. Det mener Jakob Lei, formand for turistsammenslutningen Destination Sønderjylland. Jakob Lei er til daglig vinbonde på Aarø, hvor han og hustruen Lisbeth siden 2015 har drevet Årø Vingård. Lige nu er han i fuld gang med at forberede den nye sæson. Vingården åbner igen for gæster til påske, og det har givet den 39-årige vinbonde og destinationsformand stof til eftertanke. Med 30.000 årlige gæster er Årø Vingård i forhold til Danfoss Universe og andre større turistattraktioner kun en lille aktør. Jakob Lei mener dog, at uanset om det er store eller små steder, hoteller eller bed and breakfast, så handler det om at være gode værter. - Når turisterne kommer, så skal vi tage godt imod dem, høre hvad de siger og prøve at få dem til at føle sig afslappet og hjemme. Det handler om at praktisere et godt værtsskab. Turisterne har allerede givet os en kæmpe kompliment ved at vælge at holde deres ferie netop her i Sønderjylland, men vi må godt alle sammen være lidt bedre til at tænke på, hvad de tager med hjem, siger han.

Jakob Lei og Årø Vingård Jakob Lei og Lisbeth Kristensen Lei overtog Årø Vingård i 2015.De producerede sidste år 21.000 flasker vin.



Vingården har årligt 30.000 gæster og er åben fra 1. maj til 1. oktober mellem 11 og 16.



Der afholdes vinsmagninger og rundvisninger hele året efter aftale.



Vingården har egen frokostrestaurant og serverer også til selskaber.



Vingården benyttes også til foredrag, kurser og koncerter.

I butikken på Årø Vingård, som Jakob Lei driver med sin hustru, er der ikke blot mulighed for at købe vin. Her kan man også få turistinformationer - blandt andet på tysk - om Aarø og resten af Sønderjylland. Foto: Inge Rogat Møller

Kurser på Økonomisk er turisme af stor betydning for hele Sønderjylland. Årligt besøges landsdelen af 3,9 millioner turister, og de er med til at skabe beskæftigelse for 5000 mennesker lokalt, enten direkte eller indirekte. I 2016 brugte turister ifølge Jakob Lei over 4,6 milliarder kroner i Sønderjylland - hele 19 procent - svarende til 87 millioner kroner - blev brugt i detailhandlen. - Og her kan vi blive bedre, siger Jakob Lei, som foreslår, at man i butikker og steder, hvor der kommer turister, sættes et skilt op med, at euro modtages samt hvad kursen er. - Det er en venlighed, som måske ikke tjener sig ind her og nu, men i sidste ende kan være meget gavnlig. Det kan være med til at få vores gæster til at føle, at de bliver godt behandlet. Jakob Lei ved af erfaring, at mange tyske turister bruger kontanter og ikke nødvendigvis er udstyret med internationale kreditkort.

Det lille ekstra At standse op og hjælpe søgende gæster på vej er ifølge turistformanden også tid, der er godt givet ud. - Det behøver jo ikke tage mere end 30 sekunder, siger han og fortæller, at gæster i sommerhuse også vil sætte pris på en lille beskrivelse af en god gåtur, et godt spisested eller udflugtsmål. - Det behøver virkelig ikke være meget. Overfor vingården på Aarø ligger der en meget brugt naturlegeplads. Vingårdens gæster spørger af og til, om de kan få et papbæger, så de kan tage vinen med: - Ofte bliver de meget forundrede, når vi siger, at de da bare kan tage glasset med, blot de kommer tilbage med det. En oplader til smartphonen, en paraply på vej til færgen er også noget, som gæsterne på vingården kan låne. - De kan jo bare sætte paraplyen ved færgen, smiler Jakob Lei, som fortæller, at alle disse småting er med til at gøre opholdet i det sønderjyske og på Aarø mindeværdigt for turister, som måske derhjemme fortæller om deres gode oplevelser.

Holder gang i tilbud - Når vi giver vores gæster en god modtagelse og skønne oplevelser, så er vi med til at holde gang i mange af de tilbud, vi har i området. Og det er også med til at bidrage til mere bosætning og generelt en højere samfundsværdi, lyder det fra Jakob Lei, der mindes en oplevelse fra Japan, hvor en lokal hjalp ham helt ind i bussen, da han selv som turist var i vildrede. Sønderjylland er et populært feriemål med både rig natur, kultur og historie. Jakob Lei mener, at mange sønderjyder generelt er meget stolte af deres landsdel: - Men vi er nogen gange ikke så gode til at formidle alle de goder, vi er omgivet af hverdagen. Nogle gange er vi for selvkritiske og ser alle fejl og glemmer de gode ting. Hvor tit er man eksempelvis turist i sin egen by. Vi skal være stolte og tale vores by, kommune og landsdel op. Det er også godt værtskab, og det kommer rigt tilbage. Turisterne tager hjem og fortæller om det, de har oplevet - og det kan så anspore andre til at aflægge os et besøg. Det gode værtskab behøver ikke at være dyrt, men det kan godt betale sig.