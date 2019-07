Der mangler stadig penge for, at renoveringen af Haderslev bys markante vartegn kan fortsætte. Lørdag begyndte sæsonens åbent hus.

Indendørs renovering

Nu skal der findes 65.000 kroner til det materiale, der skal danne grundlag for den videre indendørs renovering, fortalte Holger Eskildsen.

Han kunne glæde sig over, at ti mennesker mellem klokken 13 og 13.30 havde løst billet for at tag turen op af de mange trapper. Det åbne hus finder sted hver lørdag og søndag mellem klokken 13 og 16.

Det røde vandtårn skulle have været revet ned, var bestræbelserne på at renovere det ikke gået i gang. Dermed ville Kløften Festivalen - og byen - have mistet et markant vartegn.

Politikerne begyndte at diskutere behovet for et vandtårn i 1920'erne, da boligbyggeri i byens nordlige del krævede mere tryk på vandforsyningen. Der var rejsegilde på vandtårnet i 1925, og det kom ikke til verden uden uenighed. Tårnet blev taget ud af drift i 1991, da et vandtårn i Langkær blev taget i brug.

Herefter lå det røde vandtårn øde hen, men fra 1981 optrådte det på plakaterne for musikfestivalen.

I 1996 købte Haderslev Produktionsskole tårnet af kommunen for en krone. Meningen var, at ledige skulle restaurere tårnet, men det viste sig dyrere end ventet, og skolen gav op.