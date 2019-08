HADERSLEV: HFK's serie 1-hold scorede fire mål i premierekampen mod Hedensted, men måtte også indkassere fire.

Der har derfor i ugens træningspas op til lørdagens udekamp mod Kolding IF været fokus på det defensive.

- Det er foreløbig punkt ét at få på plads, og her er der lidt at arbejde med, erkender HFK's træner, René Hakala.

- Havde vi spillet op til vores bedste mod Hedensted, var det en kamp, vi havde vundet, men der blev lavet nogle koncentrationsfejl undervejs. Og så var der ikke helt styr på spillet mellem kæderne, ligesom vores backs blev ladt for meget i stikken, når var pressede, tilføjer René Hakala.

Lørdagens modstander er andethold for KIF's nyoprykkede 1. divisionshold, der med tre sejre på stribe, har fået en glimrende start på sæsonen.

- Der går rygter om, at serie 1-holdet har mistet mange spillere til Kolding Boldklub, så jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal op imod, siger HFK's træner.

Det er KIF's første kamp i den nye sæson.

Kolding IF - Haderslev FK

Fodbold, serie 1

Lørdag 11.30, Kolding Stadion