MOLTRUP/ARNUM: Lørdag holdt politiet ATK-vogn igen på Moltrup Landevej. 65 bilister blev fotograferet og kan vente bøder. Seks af dem må også regne med et klip i kørekortet. Og én skal på køreskolebænken igen. Bilisten blev blitzet med 118 km/t. den højeste tilladte fart er 70 km/t.

Det er kun få dage siden, der sidst var et uheld på strækningen.

Tidligere på ugen var ATK-bilen i Arnum på anmodning fra lokale borgere. Her blev kun syv bilister blitzet. Men to af dem får et klip. De kørte henholdsvis 70 og 76 km/t i byzone.