Der gik håndtryk i statsborgerskabet

HADERSLEV: Borgmester H.P. Geil kommer næppe på overarbejde, når han skal give borgerbrev - og håndtryk - til folk, der har fået dansk statsborgerskab.

I 2018 drejede det sig om 24 personer.

Haderslev Kommune har netop fået vedtaget formen for ceremonien, der skal finde sted i byrådssalen, men det skete ikke uden sværslag, for selv om det kun handlede om formen for ceremonien, gik der håndtryk i sagen, da byrådet behandlede spørgsmålet.

SF stillede et ændringsforslag om, at der skal være en person "af det modsatte køn af borgmesterens" til stede. På den måde kan folk, der nægter at give hånd til det modsatte køn af religiøse årsager, alligevel opnå statsborgerskab.

- Jeg forstår heller ikke, at man ikke vil give hånd til det andet køn, men det alene skal ikke forhindre nogle i at få statsborgerskab, begrundede Bent Iversen der i lighed med Svend Brandt (EL) betegnede loven, der påbyder håndtryk, som "lavmålet af dansk lovgivning", "tåbelig" og "grotesk."

Forslaget blev stemt ned.