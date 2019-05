Den 20. maj begynder en omfattende kalkning af hovedskibet og den østlige del af søndre sideskib. Antallet af pladser reduceres til 200-250.

HADERSLEV: Søndag den 19. maj holdes den sidste gudstjeneste i ti måneder, hvor der er adgang til det fulde kirkerum i domkirken. Dagen efter begynder håndværkerne på en omfattende kalkning af hovedskibet og den østlige del af søndre sideskib samt istandsættelse af inventaret. Arbejdet forventes at vare ti måneder.

Konfirmation er once in af lifetime, så de, synes vi, skulle have lov at være i det fulde kirkerum. Domprovst Torben Hjul Andersen

Som en landsbykirke Dermed fortsætter den omfattende renovering, der blev indledt i 2016 med reparation af kirkens nordlige side. Arbejdet er planlagt til at vare i otte år. Renoveringen, der er støttet af A.P. Møller-fonden med 14 millioner, skal efter planen stå færdigt til domkirkens 100 års jubilæum, og undervejs er kirkens tag blevet forbedret. Kirken havde i flere år været utæt, og kirketjenerne er ofte løbet op ad de smalle trapper til kirkens loft for at flytte rundt på spande under regnvejr. Kalkearbejdet bliver meget mærbart for kirkegængerne, da antallet af pladser reduceres fra cirka 850 til 200-250. Dermed bliver domkirken pladsmæssigt som en almindelig stor landsbykirke.

Konfirmander fredet Arbejdet er planlagt til at være færdig, før konfirmationssæsonen sætter ind i 2020: - Vi havde en lang snak mellem præsterne og menighedsråd om, hvorvidt det skulle gå ud over konfirmationerne eller julen. Men konfirmation er once in af lifetime, så de, synes vi, skulle have lov at være i det fulde kirkerum.

Stadig dåb I stedet kommer den reducerede kirke til at betyde meget for gudstjenesterne i advents- og juletiden, der traditionelt er nogle af de mest populære i folkekirken. På nuværende tidspunkt er det tanken, at der holdes flere julegudstjenester den 24. december - blot under andre former end normalt. Dåb og vielser bliver gennemført som vanlig, mens begravelser og bisættelser i de ti måneder henvises til kapellet og Hertug Hans Kirke på Sønderbro. Kirke- og kulturmedarbejder ved domsognet, Katrine Romberg, opfordrer forældre og kommende brudepar til, når de bestiller tid, at oplyse kordegnene om, hvor mange gæster, de forventer vil deltage.