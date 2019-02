Den stille lyd af hoppende bordtennisbolde fyldte to haller

VOJENS: Selvom der spilles omkring 30 dueller på samme tid, er der ikke meget støj fra bordtenniskampene i hal 2 i Vojens Hallerne søndag. Ingen larmende tilskuere eller høje jubelråb. Kun den stille men konstante dik, dik, dikkedik, dot, dik, dot, dik-lyd af boldene, der rammer bord, gulv og bat. Og lyden af sko, der skrider på det lakerede gulv. Men stemningen er intens. Spillerne er koncentrerede.

- Får man ikke stress af alle de bolde, der hopper?

- Det er vi vant til, når man som jeg har gjort det i 39 år, forklarer stævneleder, vært og formand for Vojens Bordtennisklub Hans Gehlert.

Det 39. årlige stævne har 210 deltagere. De kommer fra 21 klubber. Men kun tre er helt lokale.

- Men der er en del fra Haderslev.

En af dem er 21-årige Daniel Petersen. Han har spillet bordtennis i ti år og er nu ude i kvartfinale mod Johannes Dal fra Vejle. Men det bliver hans sidste kamp i klasse 2.

- Egentlig skulle jeg spille i klasse 3, men min formand siger, at jeg skal spille i klasse 2, for at få noget udfordring. Det var det da også, erkender Daniel Petersen.

Han vandt kun det ene sæt. Men det bliver ikke dagens sidste kamp. Både klasse 1 og double venter.

- Hvordan tror du så, klasse 1 bliver?

- Det bliver sjovere; det bliver noget af en udfordring.