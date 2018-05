Den skulle bare ikke hedde Søsser

Haderslev: Dorotha og Mette. To navne. Det første bliver navnet på dambåden, det andet tilhører den kvinde, der indsendte forslaget, og som nu har vundet navnekonkurrencen. Mette Zippora Leth Schmidt, som er hendes fulde navn, valgte at deltage i konkurrencen om, hvad dambåden skulle hedde. Til dagligt arbejder hun for Haderslev Kommune som projektleder på Jomfrustien, men nu kan hun snart også skrive døber af dambåden på CV'et.

- Det ville virkelig ærgre mig, hvis båden kom til at hedde Søsser eller sådan noget, så jeg måtte lige gøre en indsats, siger hun.

Valget faldt på navnet Dorothea efter den tidligere Dronning af Danmark, der i en årrække var bosat i Haderslev og gode venner med Hertug Hans, som hun på et tidspunkt forgæves prøvede at arrangere et ægteskab med.

Tiden gik og i alt nåede 237 at indsende deres bud på, hvad dambåden skulle hedde. Med navnene væltende ind, gik konkurrencen lidt i glemmebogen for Mette Zippora Leth Schmidt, indtil hun for en lille uge siden pludselig blev ringet op med beskeden om, at hun havde vundet.

- Jeg glæder mig til at tage mine børn med ud og sejle. Det er nogle fantastiske landskaber at opleve fra vandsiden af, siger hun.