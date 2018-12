Den sidste julehjælp blev uddelt

12 familier fik to store kasser med julemad og godter. Ensomme ældre fik også en hilsen.

VOJENS: Lørdag formiddag tilbragte medlemmer af det lokale Sct. Georgs Gilde i køleskabstemperatur i en dobbelt garage, hvor kragerne vender. Det var i hvert faldt på Kragedalsvej, hvor 24 flyttekasser fyldte godt op.

Årets julehjælp er så stor, at den fylder to flyttekasser per familie. Og dem er der 12 af.

- Og så får de en pose med flæskestegen, tilføjer Werner Gregersen.

Familierne bor næsten alle i den gamle Vojens Kommune.

- Dem har Haderslev Kommune hjulpet os med at finde. Det er familier, som er trængte, siger Orla Christensen.

- Nogle er sygemeldte, uddyber Jonna Mikkelsen.

Der er dog ikke lige meget i kasserne; det afhænger af, hvor mange børn der er i de forskellige familier. Men der er æbleskiver, grødris, juleslik, sodavand og så videre. Og familierne har fået den lange liste i god tid, så de sparer penge, ved ikke at købe det samme ind.

Derudover får de fire ældre i gildernes telefonkæde også en lille julehilsen med blandt andet kaffe og chokolade.

- Det er nogle ældre, som ikke har så meget kontakt. Dem ringer vi til hver morgen, forklarer Orla Christensen.

De cirka 12.000 kroner til julehjælpen kommer delvist fra EDC ved Jesper Riistofte, som har bidraget med 5000 kroner. Lions har sponsoreret 500 kroner til kasserne. Resten tager gilderne af formuen. Den stammer helt tilbage fra de glade dage på speedwaybanen i Ole Olsens tid, hvor de stod og solgte pølser.