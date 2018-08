Den røde havnebygning må nu rives ned

HADERSLEV: Så kom kommunen et skridt nærmere at komme af med endnu en havnegrund. Den gamle røde havnebygning på Ved Havnen 18a må nu rives ned. Det har udvalget for plan og miljø besluttet. Tidligere har det ikke været muligt at sælge grunden, fordi bygningen var registreret som bevaringsværdig.

Vi har vedtaget, at det må brækkes ned, så det kan blive pænt og ordentlig, dernede. Der er ikke nogen grund til at bevare det.

- Hvad skal der ske med grunden?

- Den skal ind til videre bare ligge der.

- Den er ikke til salg?

- Det kan godt være, så kan den blive lagt ind til en af de andre grunde, men vi kan ikke lige sige, hvad vi gør med den grund. Vi har ikke nogen planer om at sælge den her og nu. Vi vil bare godt have, at den bliver brækket ned, for vi synes ikke, det klæder området.

Status for Marineforeningens hvide bygning, der har nummer 18 og ligge lige nord for, ændres der ikke på.

- Der holder de til. Det skal blive liggende. De skal ikke jages mere rundt. Det beholder kommunen.

Den røde bygning er opført i 1925. Den er på 259 kvadratmeter. Grunden, som de to bygninger ligger på, er på 1079 kvadratmeter. Ifølge den nu ændrede lokalplan må grunden bruges til offentlige formål, erhverv og boliger.