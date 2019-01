HADERSLEV: Moltrupvej har længe være delt af et lille stykke af Bredgade. Det kan gøre det svært for udenforstående at finde den rigtige adresse. Kommunen har nu ændret navnet af den nordligste del af Moltrupvej til Moltrup Landevej.

Den sydligste del af Moltrupvej beholder sit navn.

Men beboerne på den nordligste del med husnumrene 67-83 har nu adresse på Moltrup Landevej med husnumre fra 7-35.