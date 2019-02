Den indre del af Jomfrustien skal være færdig til efteråret

Baggrund

Arbejdet på den vestlige del af Jomfrustien tager udgangspunkt i en masterplan for det 25 hektar store område, der ud over Jomfrustien blandt andet omfatter Naffet, Østergade og Bygnaf.Arbejdet med planen gik i gang, da Haderslev Byråd og Provas i 2013 vedtog en særlig indsats for klimasikring. Det medførte, at der i 2014 blev udført en del forarbejder, og at der året efter blev gennemført forundersøgelser af, hvad der eksempelvis er af jord, hvem der ejer det og hvordan infrastrukturen virker.Der blev i 2016 afviklet en konkurrence, der blev vundet af tegnestuen BCVA arkitekter på baggrud af blandt andet borgerinddragelse. Der har blandt andet været afholdt borgermøder og workshops med op mod 1000 deltagere.I begyndelsen af 2017 gik BCVA i gang med at lave masterplanen, der blev godkendt af byråd i 2018.Planen er rammen for den fremtidige udvikling af området.