Haderslev: Kunstner Ole Videbæks byport, "Nørreport", ved det hvide vandtårn ved omkørselsvejen er fortid - indtil videre.

Torsdag morgen gik Laugesens Maskinservice fra Arnum i gang med at skille kunstværket ad. Inden middag var arbejdet gjort og brokkerne kørt væk.

Brokkerne bliver knust, mens de blå toppe bliver bevaret til genopførelsen af byporten. Kommunen har fortsat mange gule belægningsten fra byen, og de bliver brugt til genopførelsen.

Det er den kommende rundkørsel ved Omkørselsvejen og Christian X's Vej, der er årsag til nedrivningen. For at der kan blive plads til de planlagte tunneller og et såkaldt højreshunt - altså indsving - så var det nødvendigt at flytte "Nørreport".

Byporten skal rejses igen ved den nye rundkørsel.

Kunstværket blev sat op i 1992 i forbindelse med Haderslevs 700 års købstadsjubilæum i 1992, og den er skabt af gamle belægningssten fra Haderslev bymidte.

Politikerne har besluttet at genopføre den, selv om den borgerlige gruppe oprindeligt ville helt af med den for at spare 250.000 kroner til en genopførsel. Planerne om en nedrivning skabte hen over foråret en heftig debat om kunstværket, som ellers havde levet en lidt anonym tilværelse siden 1992.

Kunstværket har søsterværker på Ribe Landevej og ved Falck-rundkørslen.