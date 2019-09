HADERSLEV: Preben Lauritzen cykler på arbejde hver dag.

- Nu bor jeg jo lige i nærheden, fortæller den 48-årige mekaniker og autotekniker med et smil.

Han har tidligere boet i Hoptrup.

Dengang tog han bilen.

I dag bor han med kone og to børn på P.C. Kochs Vej.

Som 17-årig begyndte han i lære i autohuset Henriksen og Schrøder, der havde adresse, hvor Meny ligger i dag.

Han nåede også at være ansat på værkstedet hos Gildberg i Haderslev og hos Bent Geisen i Over Jerstal , inden han som 24-årig så en annonce i avisen, hvor Johannes Løhndorf, indehaver af Løhndorf Autoservice, søgte efter en ny svend.

25 år er gået siden da. I dag er det Preben og Johannes, der passer værkstedet sammen.

- Vi har tidligere været flere. Jeg har somme tider gået med to lærlinge og en svend, fortæller Preben Lauritzen.

- Ja, vi klarer os - vi to mand. Så har vi lidt ventetid nogle gange, men sådan er det. Det svinger en del, hvor travlt der er, men vi har noget at lave hele tiden, supplerer mester Johannes Løhndorf.

Han kunne fjor sit 50 års jubilæum som selvstændig.

Værkstedet har mange kunder, der har kommet gennem alle årene med deres biler til service og reparation.

Johannes og Preben går så godt i spænd, at de også ses i fritiden.

De går på jagt sammen ude hos Prebens far, som har noget skov ved Hoptrup.

Preben Lauritzen er klar til at snuppe 25 år mere hos Løhndorf.

- Det hyggelige ved at være sådant et lille sted er, at man kender kunderne. Mange er jo de samme som dengang, jeg startede her på værkstedet - ja, bilerne har de fleste skiftet ud undervejs, men da er da nogle af de gamle modeller endnu, konstaterer Preben Lauritzen.

I anledning af hans 25 års jubilæum er værkstedet åbnet for kunder, forretningsforbindelser og venner af huset fredag den 27. september fra klokken 11 til 15, hvor der vil blive serveret lidt godt til ganen og noget at skylle med.