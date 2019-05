Den Glade Køreskole flyttet til city igen

HADERSLEV: De er ekstra glade i øjeblikket.

Kørelærerne hos Den Glade Køreskole har nemlig holdt flyttedag med køreskolen i Haderslev, der igen har fået adresse i midtbyen.

Køreskolen boede i starten på Torvet i Haderslev.

Den flyttede for cirka seks år siden til lokaler på Christian X's Vej 1-3 (det tidligere Mercedes) på grund af manglende parkerings-muligheder på Torvet, men mange elever har efterspurgt en mere central beliggenhed.Det ønske opfyldes med flytning til Jomfrustien 7 A, hvor der tidligere har været en tatoverings-studie.

Lokalerne er blevet malet og sat i stand, så de er klar, når der begynder et nyt hold elever til teori den 9. maj.

- For mange af vores unge elever, lå Christian X's Vej i den forkerte retning i forhold til at skulle hjemad igen. Nu ligger vi igen centralt centralt i byen tæt på bus-stationen og med gode parkerings-muligheder i nærheden, konstaterer kørelærer Thim Henriksen, som har været en del af Den Glade Køreskole siden 2014.

Den Glade Køreskole blev i sin tid etablereret af Steen Bayerhejsel.

Siden er kørelærerne Thim og Mie Coulet blevet en del af teamet i Haderslev.

Den glade køreskole har i dag også afdelinger i Aabenraa og Sønderborg.

I alt fem kørelærere kører hver dag med elever på de sønderjyske veje.

I dag begynder mange unge at tage kørekort allerede som 17-årige, men der er noget, som ikke har ændret sig fra tidligere.

- Rigtig mange unge får stadig kørekortet betalt af mor og far. Når man bor i et område, hvor der ikke går så mange busser, når man skal hjem om aftenen, er det også meget praktisk at have en kørekort, konstaterer Mie Coulet, som kommer fra Sjælland.

Hun er flyttet til Haderslev, fordi hun har fundet sammen med Steen Bayerhejsel.

Den gule farve har fra starten været et særligt kendetegn for Den Glade Køreskole, så det er svært at overse, at køreskolen er tilbage i city igen.