Demokratiet blev fejret på Aarø: Formand klager over valgdato til statsminister

Aarø inviterede onsdag til grundlovsfest med ringriddere, iskolde fadøl og timevis af sol. Dagens talere mente, da også, at der for alvor var noget at fejre. Dog blev der udtrykt bekymring ved partier, som "går til valg på stærkt antidemokratiske ideer".

Nogle vil mene, at det ikke kunne passe bedre, men på Aarø var der ikke den store jubel over, at statsministeren havde valgt netop dag til folketingsvalget.

- Demokratiet er presset

Det var dog ikke fest og ballade det hele, selvom det var småt med skyer, så medbragte dagens to talere, Christian Rabjerg Madsen (S) og Ellen Trane Nørby (V), lidt fortællinger fra virkeligheden, der satte festdagen i perspektiv.

- Jeg synes i høj grad, det er værd at fremhæve, at vores frihedsrettigheder ikke kan tages for givet. Vi ser i den her valgkamp et parti, der stiller op med Grundlovens rettigheder i den ene hånd - det vil sige retten til at ytre sig og forsamles - men med den anden hånd ønsker at knække nogle af de rettigheder, der ligger i Grundloven nemlig religionsfrihed og nogle af de rettigheder, der føler af blandt andet statsborgerskab. Det er både enormt skræmmende, men det er også værd at holde fast på, at man ikke både kan forfægte, at vi skal have et stærkt demokrati og en grundlov, og så samtidig ikke synes, at de rettigheder reelt set skal håndhæves efterfølgende, sagde sundhedsministeren.

På linje med hende mente Christian Rabjerg Madsen, at det på demokratiets festdag også var vigtigt at fremhæve truslerne mod demokratiet.

- Når jeg for alvor synes, at det er meget, meget vigtigt at fejre, så er det jo, fordi vi oplever, at demokratiet er presset. Vi er presset udefra, men vi har jo også partier i Danmark, som går til valg på stærkt antidemokratiske ideer og ideer, som risikerer at splitte os og underminere vores demokratiske fællesskab, siger Christian Rabjerg Madsen og tilføjer:

- Man må bare sige, at der er al mulig grund til, at vi bliver ved med at minde hinanden om de værdier. Man er nødt til at styrke demokratiet ved at bruge det, og derfor kan jeg næsten ikke sige stærkt nok, hvor vigtigt det er at stå vagt om Grundloven og demokratiet.