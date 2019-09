Dement mand trak kniv mod plejepersonalet

En beboer på Sommersted Plejehjem smadrede et skab med sine bare hænder og truede med en stor køkken kniv. Han har nu fået en dom.

SOMMERSTED: Frustrationer over sin skæbne og en fremskreden demens var tilsyneladende det, der udløste flere voldsomme episoder med en 60-årig beboer på Sommersted Plejehjem i januar 2017.

Manden, som tidligere blandt andet har arbejdet som slagter, tog under en episode i plejehjemmets køkken en lang køkkenkniv og truede en af de unge plejere kort før midnat den 20. januar.

- Jeg stikker dig, sagde han et par gange.

Samtidig med at han gjorde opmærksom på, at han godt vidste, hvordan man skulle bruge sådan en.

Kniven holdt han, så den stak op i luften.

- Han stod med den anden hånd lidt fremme, så jeg var lidt bekymret for, at han skulle skære sig selv. Jeg trak mig lidt tilbage, men han blev mere og mere vred. Jeg var alene, så jeg ringede 112, fortalte plejeren under retsmødet forleden.

Tidligere på aftenen havde der været en anden episode, hvor han med sine bare hænder havde smadret et skab og truet en anden plejer med sine knytnæver. Hun valgte også at trække sig.

- Han var jo en stor mand i forhold til mig, forklarede hun.