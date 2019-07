Deltagere skal løse opgaver på Høttens nye byløb

- Vi har lavet helt om på konceptet, fordi vi gerne vil have flere børn med, de fleste skulle jo op og i skole dagen efter, fortæller høttekomitéens sponsoransvarlige og fungerende formand, Jens Friis Felber.

Vojens: Et nyt initiativ ser dagens lys under dette års Høtte.

- Det var et ønske fra mange, at løbet skulle finde sted i byen, siger Jens Friis Felber, som fortæller, at arrangørerne gerne vil øge deltagertallet fra de cirka 200, som sidste år deltog:

- Og det var mest VBIs egne fodboldspillere, vi vil gerne have andre med også

Derfor bliver deltagerne på løbeturen i år også på anden vis udfordret.

I år skal de nemlig undervejs på de to distancer - 1 mile, som er 1,6 danske kilometer, og fem kilometer-ruten - løse nogle opgaver ved poster, der er spredt rundt i byen.

- Vi håber rigtig meget, at mange har lyst til at være med. Det handler jo om fællesskab og samvær, siger Jens Friis Felber.

Der er start for Høtte City Trail klokken 11 - fra Høttepladsen.