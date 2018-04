De våde varer trak på Trendy Torsdag

HADERSLEV: Butikkernes nye light-udgave af Open by Night, Trendy Torsdag, trak mange til byen, selv om det var både halvkoldt og blæsende.

Butikkerne holdt åbent til klokken 20 og bød på musikalsk underholdning i gaderne, blandt andet med City Street Band, der indledte deres turné på Torvet, hvor de fik sig en enkelt hos Ras.

I den anden ende af gågaden hos Vinspecialisten gjorde street-orkesteret holdt foran bordet med smagsprøver med øl fra Klosterbryggeriet i Skanderborg.

- Vi går ikke så langt på literen, sagde de grinende.

Det farvestrålende orkester var bare et af aftenens kulørte indslag.

Hos Nicolaisen på Gravene fejrede man, at butikken er blevet udvidet, så den røde løber var rullet ud, og der var et bord, hvor kunderne frit kunne forsyne sig med drinks og snacks.

Svend-Aage Dyrholm havde også hørt den gode nyhed.

- Er det her, at man kan få en gin & tonic her, sagde han med et grin, da han kom ind i butikken.Bagefter havde han tænkt, at han ville shoppe lidt tøj.

Også på pladsen på Gravene var der aktivitet, da fem og byens otte nybilsforhandlere havde linet op med de nye modeller. Her stod blandt andet Martin og Inga Martinsen og diskuterede verdens-situationen med Kaj og Anna Marie Christensen.

- Hvad sker der i byen i dag? Vi må hellere komme ud og kigge lidt på det, sagde Martin, mens Kaj og Inga havde sat kursen mod Stormklokken.

- Nu skal vi op og have os en pølse, fastslog de.