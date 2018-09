De unge mødes også til folkemøde

Festivalen kort

Ungdommens Folkemøde foregår i Valbyparken den 6.-7. september fra klokken 9-16 og den 8. september fra klokken 11-18. Festivalpladsen er gratis og handicapvenlig.Der afholdes 90 workshops med udgangspunkt i devisen: Nutidens udfordringer skal løses med fremtidens borgere. Sammenlagt vil over 4000 unge deltage heri.



Programmet er fordelt over fire scener: Store scene, Lille scene, Hemmelig scene og Ølkassen.



Der er over 500 forskellige arrangementer - debatter, samtaler, oplæsninger, speeddates, interaktionsinitiativer, workshops og musik.



App: "Ungdommens Folkemøde 2018" på App-store eller på Google Play.