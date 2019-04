De små både mødes, og så går fiskefangsten i gang

AARØSUND: Så nærmer tiden for det årlige småbådetræf ud for Aarøsund sig. Stævnet har fundet sted siden 2011, hvor der deltog et begrænset antal, men siden er arrangementet vokset.

I 2017 deltog 72 både med 183 deltagere. I 2018 var deltagertallet 185 fordelt på 70 både.

Foruden hygge og fællesskab handler stævnet om, at deltagerne skal fange så mange slags fisk som muligt i løbet af otte timer. Herefter bliver fiskene vejet og placeret, så gæsterne kan se dem. Børn er velkomne til at røre fiskene, fortæller Jan Pedersen fra Aarøsund Småbådsklub, der er en direkte følge af stævnet.

Årets stævne finder sted lørdag den 4. maj.