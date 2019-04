De samler ind til hjerterne

De banker på døren for de bankende hjerter. Og det gør de også på søndag

Foreløbig vil 75 frivillige i Gram, Vojens og Haderslev på søndag mellem 10 og 15 samle penge ind til Hjerteforeningen. Pengene går ubeskåret til at få flere hjertestartere sat op rundt omkring, så flere kan få den livgivende hjælp i tilfælde af ulykker.

- Vi kan godt bruge flere indsamlere. Vi har et mål om at nå op på 80, men vi er kun 75. Vi har især brug for flere i Gram og på Haderslev Næs, siger indsamlingsleder Karl Erik Olesen.

Og selv om der er ved at være mange hjertestartere, så er der brug for flere:

- Tag for eksempel skolemuseet i Over Lerte - her er der ofte mange folk samlet, men vi har ingen hjertestarter, siger Karl Erik Olesen.

Gunnar Schmidt er én af dem, der skal ud og rasle med bøssen på søndag. På hans mobiltelefon har en lille app, der viser, hvor der er hjertestartere i nærheden.

- Vi har også en telefonkæde, så vi kan få dem, der er tættest på til at komme og hjælpe, forklarer han.

Men det kan man altsammen høre mere om ved at kontakte Hjerteforeningen.

I Haderslev mødes indsamlingsholdet i Haderslev Hallen klokken 10. I Vojens er det på Vestergade 48 hos kunstneren Rasmus Bjørn, og i Gram er det hos familien Knappe på Gram Kirke Alle.

Her uddeles indsamlingsbøsserne og man får en rute.

Hvis man som hold fra et villakvarter eller en opgang kan gå 15 ruter, donerer Hjerteforeningen en hjertestarter kvit og frit.

En hjertestarter koster cirka 20.000 kroner.