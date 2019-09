HADERSLEV: De radikale har travlt efter, at partiet tog sagen med erhvervsgebyret på genbrugspladserne op. Gebyret skal betales af de humanitære organisationer, og lokalt er foreninger og Frivilligcenter Haderslev stærkt utilfredse med gebyret, som betyder, at de frivillige skal betale for hvert læs, de afleverer på genbrugspladserne.

Vi vil gerne have at vide, hvad den højere mening med det her gebyr er, og hvordan det er kommet til. For det er jo ikke noget, Provas har siddet og fundet på.

- Vi har på økonomiudvalgsmødet fået at vide, at gebyret vil give 30.000 kroner per år, men det er anslået, da ordningen ikke har fungeret et år endnu. Haderslev Kommune udgør en procent af befolkningen, og hvis vi går ud fra, at andre kommuner har samme volumen som os, er det tre milioner, der kommer ind på et år. Det er småting i en finanslov, mener det radikale byrådsmedlem.

Den højere mening

Som reglerne er i dag, må Provas og andre forsyningsselskaber ikke fritage de humanitære organisationer for gebyret. Flere kommuner indførte det i 2018, men det undlod Provas. Da en forening bad Haderslev Kommune om at blive fritaget for gebyret hos Dansk Affald, blev Provas spurgt til sin praksis.

Herefter fik selskabet at vide, at det skulle opkræve gebyret.

- Vi vil gerne have at vide, hvad den højere mening med det her gebyr er, og hvordan det er kommet til. For det er jo ikke noget, Provas har siddet og fundet på, siger Børge Koch.

Nils Sjøberg har tidligere vurderet, at gebyret er utilsigtet, og derfor tror han, at der en chance for, at Folketinget vil sløjfe det.

De radikales bevæggrund til at gå ind i sagen er en frygt for, at afgiften vil få frivillige til at droppe arbejdet, når de skal betale for at samle genbrug, hvoraf noget af det skal sendes på genbrugspladsen, fordi det ikke kan sælges i genbrugsbutikkerne.