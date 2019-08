De knipler på livet løs i Vedsted: Tilmeldinger er tredoblet

Fakta

Knipling startede i 1500-tallets Italien.Den første bog med kniplemønstre, er dog trykket Zürich i 1561.



Bogen beskriver, hvordan teknikken kom til det dengang tyske område fra Venezia i Italien i 1536.



Den første omtale på dansk af knipling fortæller, at en adelsdame som barn omkring 1550 havde lært at kniple af gamle nonner i et nedlagt nonnekloster.



Knipling blev anset for at være en normal beskæftigelse for fattige i Danmark. Der blev dog også kniplet i borgerlige og adelige miljøer i 1700-tallet.



I dag har interessen taget til i hele Danmark. I Tønder er der stablet en festival på benene, der hvert år bliver afholdt for kniplingsinteresserede.



I Fælleshuset i Vedsted er interessen blevet så stor, at de fra den 17. september arrangerer knipling hver tirsdag.