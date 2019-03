De kæmper om din stemme: Den garvede og den grønne

Der skal ifølge regeringen en ny motorvej til Haderslev og op gennem Midtjylland. Samtidig mangler det lokale erhvervsliv kvalificeret arbejdskraft og flere sydjyske kommuner råber efter flere unge børnefamilier.

Men er mere motorvej svaret? Kan motorveje give mere bosætning og arbejdspladser? Og hvad med klimaet?

Der bliver mulighed for at udveksle synspunkter og stille spørgsmål til folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) og ny kandidat for Enhedslisten i Haderslev, Mathias Christiansen, når JydskeVestkysten, Erhvervshus Sydjylland og Sønderjysk Landboforening den 28. marts inviterer til læsermøde hos Sønderjysk Landboforening i Vojens, Billundvej 3, klokken 19.

Her vil den nye direktør for Erhvervshus Sydjylland, Jacob Chr. Nielsen, også fortælle om, hvad erhvervshuset kan tilbyde det lokale erhvervsliv, og bestyrelsen for Sønderjysk Landboforening vil kort præsentere landbrugets tilgang til debatten om erhvervsudvikling, inden læserne får mulighed for at hilse på Hans Christian Schmidt og Mathias Christiansen. De vil hver især til at begynde med cirkulere rundt ved bordene og lytte til det, som de fremmødte har på hjerte, inden de selv får ordet og uddyber, hvad de mener om motorveje og udvikling i Sydjylland.

Mødet bliver ledet af lokalredaktør Lars Fahrendorff, og der vil være mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Der er kaffe, øl og vand til mødet, der slutter klokken 21.

Tilmelding er ikke nødvendig.