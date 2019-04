De gamle biler er værd at stole på

Sønderjylland: Dansk Historisk Motor Club tilbyder søndag 14. april kursus og løb. Der skal køres et såkaldt pålidelighedsløb. Det er en disciplin for klassiske biler. Et pålidelighedsløb er et løb for biler fra 1990 eller tidligere, som foregår på offentlig vej, hvor deltagerne skal overholde nogle forskellige gennemsnitshastigheder. Løbene køres efter et tydeligt kort, hvor der er indtegnet nogle punkter, som man skal køre igennem. Gennemsnitshastighederne kommer aldrig over 50 km i timen, så alle biler kan være med. I begyndelsen behøver man ikke noget særligt udstyr. To personer i bilen, en kuglepen og en lineal, så er man godt kørende. Der startes fra Toftundhallen kl. 10. Løbet er en del af et landsdækkende arrangement - Classic Day.