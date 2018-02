De fynske søskende - som malede hver sin vej

Haderslev: De fynske søskende og malere - Christine Swane og Johannes Larsen - er emnet for et foredrag, som kunsthistoriker Christian Kortegaard Madsen holder på Haderslev bibliotek Bispen torsdag 1. marts kl. 19.30.Christian K. Madsen vil fortælle om de to meget forskellige søskende Johannes Larsen (1867 - 1961) og Christine Swane (1876 - 1969), der dog begge var centrale i kunstnergruppen Fynbomalerne. De voksede op i købmandsgården i Kerteminde, og Christian Kortegaard Madsen beskriver højdepunkterne i deres udvikling for at komme lidt nærmere på de to malere.Entréen inkluderer kaffe./exp