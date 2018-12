Haderslev Revy

Haderslev får igen en revy | Haderslev | jv.dkEr du kreativ, god til at lægge makeup, sy eller opbygge en scene, og har du lyst til at være med i opstart af Haderslev Revy?Eller kan du lide at skrive og har sans for det humoristiske, så kan du være med i et forfatterteam.Der er brug for alle frivillige kræfter, når Haderslev Revy skal bygges op.Er man interesseret i at være med på et hold, kan man instruktør Benthe Andersen på mail: benthe_andersen@hotmail.com eller tlf. , telefon 3022 9367. Der vil i det nye år blive afholdt audition for skuespillere. Læs mere om revyen på forsøgscenens hjemmeside eller Facebook "Haderslev Revy".