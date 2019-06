Gram: Nanna Olesen og Hanne Bergholt har travlt. Indtil klokken 14 skal de denne lørdag vende ringriderne på den store grill ved Pins' Mærken i Gram.

- De første stod her allerede klokken 10, fortæller de to kvinder, som er nogle af de mere end 200 frivillige, der tager en frivillig vagt, når Pins' Mærken traditionen tro afvikles på festpladsen langs Østervej.

I år er ingen undtagelse. Pins' Mærken fylder 50, men Nanna Olesen og Hanne Bergholt er friske. Overskuddet fra Pins' Mærken går nemlig til foreningslivet i Gram:

- Så det går jo til et godt formål, siger Hanne.

- Ja, og så er det jo også lidt hyggeligt, tilføjer Nanna.

De to kvinder er bestemt ikke ene om den vurdering.

I Rosas Kaffebar bliver der solgt kaffe og kager.

- Ja, dem med fløde på, sælger vi jo først i eftermiddag, siger Marlene Riggelsen, der skænker kaffe og tager imod penge fra de mange besøgende:

- Det er rigtig hyggeligt, og det er sådan vi fejrer pinse. Jeg er med for fjerde år, fortæller hun og peger ud mod tombolaen.

- Vi kan tage vores større børn eller mindre børn med, og så lærer de at blive frivillige, tilføjer hun og fortæller, at hun er tidligere gymnast og har siddet i spejdernes bestyrelse - to af de foreninger, der får del i overskuddet fra festlighederne, der begyndte torsdag og slutter mandag eftermiddag.

Et af de store tilløbsstykker ved Pins' Mærken er det gratis sildebord i det store festtelt.

Mens Organist Lasse and his Playboys spiller op, former der sig en lang kø af gæster, der skal har lyst til at få sild på rugbrød.

- Det er jo pinse, så det hører sig til, siger Elna Schmidt, der har tjansen i køkkenteltet sammen med blandt andre Alice Ravn.

Denne frivillige tjans hører også til. Elna og hendes team har ti års jubilæum som hjælpere.

- Så det er blevet en tradition at være her. Vi er de labre sild, griner kvinderne og forklarer, at mændene står i baren og de unge hjælper til ude foran.

Det var datteren, der begyndte, og da hun ikke ville mere, så måtte mor træde til.

- Vi er venner og bekendte, der hjælper med at smøre rugbrød, og vi løber nok ikke tør. Vi har 30 brød og 20 store spande med sild.

- Og det giver altså et godt sammenhold også, tilføjer Alice Ravn.