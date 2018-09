De forsvarede Danmark 9. april 1940: Nu er den sidste veteran faldet

100-årige Vagn Baagø Jepsen er død. Han var med under kampene mod de tyske besættelsestropper den 9. april 1940.

HADERSLEV/JELS: Den sidste veteran fra kampene den 9. april 1940 i Haderslev er død. 100-årige Vagn Baagø Jepsen fra Jels døde lørdag den 1. september.

- Det er lidt vemodigt, siger seniorsergent og kontakt- og velfærdsbefalingsmand Bent Juhler fra Haderslev Kaserne.

Vagn Baagø Jepsen var trofast gæst både til 9. april arrangementerne i Haderslev og til lysfesten. Han var med til begge i år.

- Jeg havde fornøjelsen af veteranerne i lidt mere end 20 år. Jeg var "praktiske gris" på vore arrangementer i forbindelse med 9. april. Vi var sammen i de dage, hvor det var. Vi begyndte med at lave arrangementer den 8. april hvert år, hvor vi spiste en middag sammen om aftenen. Til sidst kunne de ikke holde til to dage i træk.

Bent Juhler talte med Vagn Jepsen så sent som i juli, da han dukkede op til Bent Juhlers 60-års fødselsdag.

- Vi snakkede om, at han skulle komme til 9. april næste år. "Det må vi jo se", sagde han. Jeg var super glad for, at han kom til åbent hus. Han var ikke godt gående, men han kunne selv komme rundt. Og hovedet fejlede ikke noget. Han var mentalt rigtigt godt med. Han var en beskeden mand, som den generation er. "Jeg har jo oplevet de ting, som jeg skal opleve", sagde han.

Det sidste halve år var Vagn Jepsen alene, efter hans kone døde.

- Han boede jo selv i huset i Jels. Det har været et eksempel til efterlevelse for andre. Han var så meget i vigør, at han kunne klare sig selv.

Vagn Baagø Jepsen begraves onsdag den 5. september ved Jels Kirke klokken 12.30. Det er også den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Haderslev Kaserne sender en repræsentant til begravelsen.