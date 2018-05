De første beboere i sundhedscenteret er på vej

Den 1. juni rykker den kommunale sundhedspleje ud af lokalerne på Honnørkajen, og også misbrugscenteret er ved at klar til at rykke væk fra Teaterstien. Flytningen betyder, at centret ændrer navn til "Haderslev Kommunes rusmiddelcenter - et behandlingstilbud."

Tre private

Den 1. juli og 1. august kommer tre private lejere: Øjenklinik Sønderjylland, "Lægerne i Sundhedscentret" og en statsautoriseret fodterapeut. Ifølge Christian Duus, der er Haderslev Kommunens projektleder på byggeriet, betyder det at, 56 ansatte fra kommunen får deres gang i centret, mens der kommer 37 medarbejdere fra regionen.

Både Christian Duus og formanden for sundhedsudvalget i Haderslev Byråd, Børge Koch, understreger, at der er parkeringsmuligheder nok for de besøgende i centret, der indvies officielt den 16. august. Derimod ønsker udvalget en plan B for p-mulighederne for de ansatte, hvis det viser sig, at der bliver mangel på plads. Derfor bliver UC Syd, der er nabo og har p-pladser lige i nærheden, kontaktet.

- Vi vil i hvert fald gerne have en plan B, så vi kan få en ordentlig start og ikke skal igennem en masse palaver om, at vi ikke har tænkt tingene igennem, siger Børge Koch.