De blå partier enige om investeringer for 44 mio. kroner

Såkaldt "kloge" investeringer skal på længere sigt spare kommunen for penge, mener forligspartierne omkring kommunens budget 2019. Borgmester Geil mener, at det ser rigtig godt ud i Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune: Et flertal blandt byrådets partier har nu sendt budget 2019 videre til førstebehandling i byrådet. Det blev ikke til noget bredt forlig denne gang heller, da Socialdemokraterne sprang fra på grund uenighed om gæld og besparelser.

Til gengæld mener Borgmester H. P. Geil (V), at forligspartierne har et flot budgetoplæg at sende videre til førstebehandling. Der er både investeringer i folkeskole, ældrepleje og jobcenter, samt investeringer anlæg såsom nye svømmefaciliteter, ny daginstitution og første etape af Jomfrusti-projektet.

- Sammenlignet med mange andre kommuner, der er ude i store besparelser, synes jeg, at vi gør det rigtig godt takket være økonomisk tilbageholdenhed i de år, der går forud, siger H. P. Geil.

H. P. Geil (V) ærgrer sig over, at S ikke er med, og mener, at det var ganske små ting, der skilte parterne.

- Jeg synes, det er ærgerligt og forstår heller ikke deres reaktion. Mange af de områder, vi vælger at investere i, er vi jo enige om, så i min verden er socialdemokraterne stadig velkommen til at komme tilbage, siger H. P. Geil.

Ifølge H. P. Geil ville Venstre og de borgerlige partier have en årlig rammebesparelse på 9,6 mio. kroner for at få råd til investeringer i både folkeskole og jobcenter, mens Socialdemokraterne kun ville gå med til en årlig rammebesparelse på cirka fire mio. kroner. De blå partier vil ikke låne penge af staten til at udvide driften, men kun låne til såkaldt kloge investeringer, som på længere sigt kan spare kommunen for udgifter.

- Det kender du jo også fra dit eget husholdningsbudget. Måske kan du få et kreditforeningslån til at lave forbedringer i dit hus, så det bliver mere værd eller billigere i drift. Det kan være en god investering. Men det er ikke smart at bruge lånet til at forøge dit privatforbrug. Så havner du i Luksusfælden og skal pludselig på økonomisk hestekur, siger H. P. Geil.

De 9,6 mio. kroner, som forligspartierne årligt vil spare i fire år, skal direktionen seneste 17. september komme med et oplæg til, hvor skal findes.

- Vi går primært efter at finde dem på "de kolde hænder", det vil sige administration. Det kan også være stillinger, der bliver forladt naturligt, og som vi ikke genbesætter. Det får vi se, siger H. P. Geil.

Det skal alt i alt være med til at fylde kommunekassen igen, så de penge, der tilføres blandt andet folkeskole, Jobcenter, ny skole, børnehave og svømmehal hentes hjem igen, kort fortalt.

Bag forliget står Venstre, Konservative, Liberal Alliance, De Radikale, Dansk Folkeparti samt Slesvigsk Parti.