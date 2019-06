De årlige to-procent besparelser forsvinder formentlig

Jesper Petersen forventer, at det såkaldte omprioriteringsbidrag snart er fortid. Modstanderpartierne er gået stærk frem ved valget. Det vil få betydning for blandt andre UC Syd.

- I lighed med udflytningen af statslige arbejdspladser har vi foreslået at øge optaget på de store velfærdsuddannelser. Det er for eksempel læreruddannelsen i Haderslev og pædagoguddannelsen i Aabenraa, siger Jesper Petersen, der tidligere har været aktiv for at få en professionsbachelor i skat til UC Syds campus i Haderslev.

Når Jesper Petersen er så sikker på, at besparelserne meget snart er fortid, skyldes det, at de partier, der er modstandere af dem, gik kraftigt frem ved folketingsvalget den 5. juni.

De tilbagevendende besparelser - kaldet omprioriteringsbidrag - har vakt kritik på landets uddannelsessteder, der må fyre for at komme i mål.

Træneres afgørelse

Hele skatteområdet har stadig hans store interesse, og den vigtigste opgave er at få genopbygget tilliden til skatteopkrævningen:

- Det er en stor opgave men det er en meget påtrængende opgave.

- Skal du være skatteminister?

- Det skal du ikke spørge mig om. Det skal du spørge Mette om. Det er lige som indenfor fodbold. Det er træneren, der sætter holdet.

Lokalt vil Jesper Petersen fortsat følge udviklingen i Skrydstrup, hvor mange naboer bliver ramt af støj, når de nye F35-fly ankommer. Han har tidligere foreslået, at de hårdest ramte bør tilbydes opkøb af huset, men at beboerne skal have lov at blive boende, efter at flyene er kommet for at se hvor slemt, det bliver, inden opkøbet tilbydes.

Endelig vil det socialdemokratiske folketingsmedlem have en hurtig afklaring af linjeføringen for en kommende hærvejsmotorvej af hensyn til de borgere, der kommer til at bo tæt på. Hans afviser Hans Christian Schmidts (V) frygt for motorvejens skæbne, fordi S bliver afhængig af SF og Enhedslisten:

- Den er en klar prioritet for os.