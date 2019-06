Davidsen køber Optimera og bliver landsdækkende

I en af de største handler på det danske byggevaremarked til dato, er det aftalt, at familieejede Davidsens Tømmerhandel køber konkurrenten Optimera ud af Saint-Gobain Distribution Denmark A/S.

Det oplyser Davidsen i en pressemeddelse.

Davidsen overtager med opkøbet 16 byggemarkeder plus et enkelt på Grønland. Koncernen kommer nu til at beskæftige cirka 1.000 medarbejdere. Davidsen beholder Optimeras nuværende personale.

Med opkøbet bliver Davidsen den tredje største kæde på det professionelle marked med solid, landsdækkende tilstedeværelse. Handlen fordobler antallet af Davidsens byggecentre og varsler fornyet konkurrence i og omkring de største byer, herunder specielt København.

Medarbejderne fik besked onsdag morgen.

Davidsen A/S er familie-ejet og har i år 75 års jubilæum.