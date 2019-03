Databedragere huserer igen på egnen

Pas på Dankort og kode ved kassen i supermarkedet; to kunder blev bestjålet mandag.

HADERSLEV: Mandag hævede ukendte gerningsmænd et større beløb på en lokal 71-årig mands konto. Han havde handlet i Meny mellem klokken 14.25 og 14.40, da han opdagede, at hans tegnebog var blevet stjålet op af baglommen. Og dermed hans Dankort.

- Kort efter blev der hævet i en kontantautomat, konstaterer politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Han vil ikke oplyse beløbets størrelse.

Kundens kode er sandsynligvis blevet afluret ved kassen i Meny.

Kort efter skete noget lignende i Lidl. En 71-årig lokal kvinde anmeldte klokken 16.45, at hun var blevet bestjålet. Hende iPhone SE i et læderetui var blevet stjålet fra tasken. I etuiet lå også hende nøglekort, hævekort med mere. Men hun havde nået at spærre kontoen, så der blev ikke hævet penge. Tyveriet skete mellem klokken 16 og 16.45.

- Vi vil generelt opfordre til, at man er opmærksom på, hvor man opbevarer sin pung eller taske, når man er ude og handle.

Politiet vil gennemgå videooptagelser fra supermarkederne og bankautomaten.