Rigsarkivet har på baggrund af spadeslaget i Haderslev i 1940 udarbejdet undervisningsmateriale, som skal lære danske skoleelever at forholde sig til kildelæsning og kildekritik. Torsdag vandt "Spadeslaget" Undervisningsmiddelprisen for grundskolen.

Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til grundskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Det kan være et bogmateriale, et digitalt materiale eller andre undervisningsmidler. Materialet skal engagere eleverne samtidig med, at det er fagligt velfunderet."Spadeslaget" er et af seks nominerede undervisningsmaterialer, som var udvalgt af undervisningsmiddelprisudvalget. Rigsarkivet skal dele præmiesummen på i alt 86.666 kroner med forfatterne til Yubio Idræt C+B.

Fakta og kildekritik

Undervisningsmaterialet "Spadeslaget" består af fakta om kildekritik, to små film, der omhandler kildekritik, en quiz og fire forskellige kildesæt med originale dokumenter og opgaver, der skal lære elever fra 6.-9. klasse om kildelæsning og kildekritik. Blandt andet indgår en række artikler fra lokalaviserne i materialet, og eleverne møder nogle af de deltagende nazister. Ud fra materialet skal eleverne blandt andet forsøge at besvare, hvem der var mest voldelig, hvilken rolle nogle af nazisterne spillede, lige som de kan komme helt tæt på de voldsomme begivenheder, som fandt sted for at afprøve det danske politis magt - eller magtesløshed og dermed det parlamentariske system få måneder efter besættelsen.

På ungdoms- og voksenuddannelsesområdet gik årets undervisningspris til E-bogen Yubio Idræt C+B, som er skrevet af forfatterne Bjarne Andreasen og Thomas Skadhede.

- Stort tillykke til de fortjente vindere. Gode og vedkommende undervisningsmidler kan være med til at fange og fastholde elevernes interesse for at blive klokgere og dygtigere. Samtidig kan midlerne være med til at motivere moderne undervisere til at udvikle deres praksis og skabe en sund mangfoldighed i undervisningen. Det er vigtigt for den gode undervisning, sagde undervisningsminister Merete Riisager (LA).