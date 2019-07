Dansk-amerikanske Annette fra Haderslev elsker at bevæge sig

blå bog

Annette Fuglsang Owens er ud af bryggerfamilien Fuglsang og er opvokset i Haderslev.Hun har læst medicin på Københavns Universitet, men tog til USA i starten af 1990'erne for at forske. Her mødte hun sin mand, som hun har to døtre med. Hun bor i dag i staten Virginia syd og er specialist i sexterapi.



I sin fritid dyrker hun triatlon.