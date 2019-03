Dansk Flygtningenævns topchef hovedtaler ved topmøde

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største internationale humanitære organisation og arbejder for at sikre et værdigt liv for flygtninge og fordrevne i mere end 30 lande.



Dansk Flygtningehjælp sørger for akut nødhjælp, beskyttelse og varige løsninger i nærområderne, det vil sige hjælper flygtninge så tæt på deres hjemland som muligt. Herhjemme i Danmark rådgiver organisationen flygtninge om deres muligheder samt hjælper dem til at blive integreret.



Christian Friis Bach



Christian Friis Bach var minister for udviklingsbistand, indtil han trådte tilbage i 2013. Det tidligere radikale folketingsmedlem kommer med en solid international erfaring som undergeneralsekretær i FN samt som formand for FNs økonomiske kommission for Europa.



Den agronom-uddannede Christian Friis Bach, som har en ph.d i international økonomi, har været aktiv i en række frivillige organisationer som Amnesty International, U-landsimporten, WWF Verdensnaturfonden og FN-forbundet. I 1993-94 var han initiativtager til dannelsen af Max Havelaar Fonden i Danmark og fik i den forbindelse Fords Initiativpris. Han har rejst i mange lande i Afrika, Latinamerika og Asien og skrevet bøger og holdt foredrag om internationale emner.