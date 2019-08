Dansani holder kæmpe outlet-salg

HADERSLEV: Trailer og gør- det-selv folket får et nyt udflugtsmål, når Dansani i september inviterer til kæmpe outlet på Norgesvej 9.

Alle lørdage i september fra klokken 9 til 14 er der mulighed for at gøre en rigtig god handel, når fabrikken sælges ud af udstillings-modeller og restpartier fra tidligere badeværelses-kollektioner i den store outlet, der er indrettet i en bygning ved siden af fabrikken på Finlandsvej.

Det er både møbler, spejle, spejlskabe, bruseafskærmninger, armaturer og tilbehør, hvor man kan spare helt op til 70 procent på udvalgte modeller.

- Vi har sat nogle skarpe priser, for vi skal have solgt en masse varer, fastslår Dansanis salgsdirektør Søren Flintrup,

Som noget nyt er der i år også dyner, puder og sengetøj fra det danske mærke Quilts of Denmark, der sælges med op til 80 procents rabat.

- Da vi holdt outlet i fjor, stod folk i kø, da vi åbnede dørene. Vi blev faktisk lidt overraskede over, hvor stor interessen var, fortæller Søren Flintrup.

I år blev outlettet meget større. Der kommer også mange flere varer og mere mandskab på.

Dansani har desuden fået trykt 20.000 flyers for at sprede nyheden om årets store outlet.

Børn fra Starup UIF og HFK har tjent penge til klubkasserne ved at dele de mange flyers ud i området.

I fjor blev Dansani Outlet afholdt i december, og spejderne stod og solgte juletræer på pladsen udenfor.

I år har man valgt at afholde outlettet i september, så det ikke er så koldt at stå i kø for at komme ind, når det åbner.

- Konceptet er, at kunderne kommer ind og finder de varer, de skal bruge, og så betaler de kontant med det samme. Bagefter kører de over på lageret, hvor vi står klar til at udlevere varene, fortæller fabrikschef Finn Jensen.

I og med, at det er udgående produkter og restpartier, vil der være nogle modeller, der kun findes i få eksemplarer, men fabrikschefen kan love én ting, og det er:

- Vi løber ikke tør for varer. Der vil blive fyldt op med nye varer hver lørdag.

I fjor kom der kunder fra både Aalborg og Fyn for at gøre en god handel på Dansani Outlet.

Trenden indenfor badeværelser skifter hurtigt i dag.

- Vi udvikler hele tiden, så vores produkt-afdeling har utroligt travlt. For der skal hele tiden ske noget nyt designmæssigt, fortæller Søren Flintrup.

Det er også godt for de forbrugere, der er ligeglade med, at skabene på badeværelset har sidste sæsons farve eller, at vasken har en anden facon end den, der er på mode lige nu.

- De kan lave nogle røverkøb, for der er rigtig mange attraktive varer. Vi går all-in for at gøre outletten til en succes, for vi har behov for at få ryddet op og få plads til nogle nye varer, siger Søren Flintrup.

Han viser et klassisk Dansani-sæt til gæstebadeværelset med spejl, skab og vask, der kan fås til 3.000 kroner mod normalt 12.000 kroner.

Dansani har været inde i en 25-årig vækstperiode, så mængden af varer, der er i overskud, er også blevet større de senere år.

Flere danske kvalitets-brands holder i dag outlet for at komme af med de udgående produkter.

- Det er rart at få ryddet op på fabrikken, og så synes vi også, at det er sjovt at afholde outlet. Vi får nogle gode snakke med folk, og de går glade herfra og har lavet en god handel, konstaterer Finn Jensen.