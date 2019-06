Dannebrogsmalet F-16 flyver over Danmark i dag

SKRYDSTRUP: I anledning af Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års fødselsdag har det danske forsvar og flyvevåbnet malet et af sine F-16 kampfly rødt og hvidt.

Der har i nogle år været en tradition for, at der hvert år blev udsmykket en eller flere haler på de danske F-16 kampfly, som vises frem ved officielle arrangementer, opvisninger eller særlige markeringer. I år er forsvaret og Fighter Wing Skrydstrup gået hele vejen og har malet et helt fly som Dannebrog for at markere flagets 800 års fødselsdag.

Det vil altså kunne ses på himlen i dag, ligesom det originale Dannebrog ifølge legenden kunne for 800 år siden.