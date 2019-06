Dannebrogsmalet F-16 flyver flere år endnu

Store dele af landet fik sig et særsyn på 800 års dagen for Dannebrogs "fødsel". Lidt ligesom flaget, der ifølge legende faldt ned fra himlen til den danske konge under et slag i Estland, fløj et rød-hvidt F-16 fly hen over himlen lørdag.

På Fighter Wing Skrydstrup havde man valgt at lade ruten gå hen over de mest tætbeboede områder og dermed de fleste af de store byer, så flest muligt kunne se det. Det fløj i en trekant fra Skrydstrup over Østjyllands byer til Aalborg og over København og hjem over Fyn.

Dog drillede vejret, så piloten måtte ændre rute. Dermed blev dele af Østdanmark snydt.

- Hvor var det dejligt at kunne vise Dannebrog frem på en anderledes måde. Vejret drillede lidt, så vi desværre ikke kunne komme forbi Sydsjælland og Nyborg. Vi skal selvfølgelig undskylde til alle de byer, hvor vi ikke kom forbi, men vi har ikke brændstof nok med til at kunne komme hele landet rundt, forklarer piloten.