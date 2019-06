Dannebrogsfarvet kampfly går på vingerne sankthansaften

Det røde-hvide F-16 som med stor succes fløj hen over Danmark på Valdemarsdag, flyver over Danmark mellem klokken 18 og 20 som en del af afvisningsberedskabet.

På Valdemarsdag 15. juni oplevede forsvaret gennem hele dagen en stor interesse for det malede fly, og flere påpegede på forsvarets sociale medier, at de gerne ville have set flyet over deres by.

Fra Skrydstrup sætter flyet, der sidst var på vingerne i forbindelse med markeringen af 800-året for Dannebrog 15. juni, kurs over Als mod Rudkøbing, Maribo og Nykøbing Falster mod Bornholm. Herfra går turen via Næstved, Holbæk og Nykøbing Sjælland mod Frederikshavn, Brønderslev, Thisted, Skive, Ringkøbing, Skjern, Varde og Esbjerg tilbage til Skrydstrup.

Klokken 18 søndag går Flyvevåbnets dannebrogsfarvede F-16 fly på vingerne fra Fighter Wing Skrydstrup for i løbet af to timer at flyve over det meste Danmark.

Der har igennem en årrække været tradition for, at der hvert år blev udsmykket en eller flere haler på de danske F-16 kampfly, som vises frem ved officielle arrangementer, opvisninger eller særlige markeringer.I forbindelse med 800-året for Dannebrog blev et helt fly malet rødt-hvidt. På den lange bane er der tale om et fly, der ikke skal sendes i internationale operationer. Flyet vil have Dannebrog på skroget og flyve som en del af afvisningsberedskabet i Danmark i resten af dets levetid.

Afvisningsberedskab

- Jeg er selv rigtig ærgerlig over, at det kun var en del af Danmark, der blev tilgodeset på grund af brændstofbegrænsninger, og at jeg efter København måtte afbryde ruten til Odense grundet vejret. Interessen for at se flyet er så stor, at vi nu laver endnu en flyvning med en lidt anden rute, siger Uffe Holstener, der er chef for Fighter Wing Skrydstrup, i en pressemeddelelse.

Det dannebrogsmalede F-16 flyver med en fart og i en højde, der vil gøre det muligt for de fleste at se flyet på sin vej hen over himlen.

Det rød-hvide fly flyver ikke kun for glæde for danskerne sankthansaften, og det jagter heller ikke vildfarne hekse. Det indgår i den daglige træningsflyvning i forbindelse med det ordinære afvisningsberedskab i det danske luftrum. - Flyet er en fast del af vores afvisningsberedskab, som dagligt flyver afvisningsoperationer og træningsture over dansk luftrum. Derfor vil det fra tid til anden være muligt at se Dannebrog over landet, siger Uffe Holstener.

F-16 kampflyet vil være malet som Dannebrog i resten af dets levetid, så det vil blive muligt at se flyet, når det passer sit arbejde som en del af afvisningsberedskabet og ved flere andre lejligheder, såsom Air Shows i ind- og udland.